'Nee, Martínez bekijkt mij niet'

Heel Italië spreekt vol lof van Dennis Praet, de gewezen Gouden Schoen die bij Sampdoria werkmier is geworden. Maar op een selectie voor de nationale ploeg moet hij nog niet rekenen. 'Vorig jaar was ik niet goed genoeg, nu wel.'

Maandag 2 oktober. De dag waarop de grote voetbalcompetities hun Belgische voetballers naar de Rode Duivels zien vertrekken. Ook Dennis Praet (23) heeft de oversteek vanuit Italië gemaakt. Alleen: niet naar Tubize om zich in het nationale oefencentrum te melden. Wel in een Leuvense koffiebar, om wat bij te praten met enkele medewerkers van zijn kledinglijn DYJ-CODE. "En om even vakantie te nemen tijdens de interlandperiode", zegt hij. Liever had hij 60 kilometer verderop gestaan, in het shirt van de nationale ploeg.