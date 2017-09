'Nee, ik wil de auto niet bannen'

'Fietsen van mijn kabinet naar het parlement? Dat is wel bergop, hé. Dan kom ik helemaal bezweet aan. Dan liever te voet", lacht hij aan het einde van het interview. Het is een uitspraak die Ben Weyts (N-VA) helemaal typeert. Mobiliteit betekent voor hem niet meteen iedereen naar de fiets of het openbaar vervoer dwingen. Wel wil hij zoeken naar oplossingen die haalbaar zijn voor de Vlaming. Hij wil het reizigersaantal bij De Lijn wel optrekken, maar de vervoersmaatschappij vooral ook klaarstomen voor de benchmark in 2020, een vergelijkende studie met een aantal privéspelers.