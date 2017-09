'Moet je job wel samenvallen met je identiteit?'

Als doctor in de filosofie Marcel Jacobs maar niet aan de bak komt, fantaseert hij een nieuw cv waarmee hij een kunstacademie weet te overtuigen om hem aan te werven als eventmanager. Daar moet hij het zien te vinden met Sarma Pijl, de ambitieuze hr-manager die de structuren van de school doet beven met haar vernieuwingsdrang. Terwijl hij professioneel de schijn ophoudt - en daarbij best goed werk levert - varen we mee op zijn stream of consciousness, leren we over zijn cynisch zelfbeeld, zijn vaderlijke kwaliteiten en de machteloosheid die hij voelt bij de toenemende hulpeloosheid van zijn bejaarde moeder.