'Mijn film is anti-Trump. Die man is een schande'

Kathryn Bigelow, de enige vrouw die ooit een Oscar voor de beste regie won, wil belangrijke verhalen op het grote scherm krijgen. In Detroit reconstrueert ze een schokkend geval van racistisch politiegeweld. De film speelt zich af in 1967, maar kon nauwelijks hedendaagser aanvoelen. Lieven Trio

e oorlog in Irak, de jacht op Bin Laden: met The Hurt Lockeren Zero Dark Thirty ontpopte Kathryn Bigelow zich het afgelopen decennium tot het sociohistorische geweten van Hollywood. De regisseuse van Point Break maakt nog steeds spannende thrillers, maar injecteert ze tegenwoordig steevast met een dosis maatschappelijke relevantie. Zo ook in Detroit, een reconstructie van de rassenrellen van 1967, en dan vooral van een bijzonder bloedig voorval in het Algiers-motel. Daar zetten blanke politiemannen een groep onschuldige zwarte mannen en twee blanke vrouwen met hun handen tegen de muur, om hen vervolgens de hele nacht te onderwerpen aan fysieke en psychologische martelingen.