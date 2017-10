'Michel zou wat ambitieuzer mogen zijn'

Waar Mark Rutte in zijn beleidsverklaring zijn ambitie tentoonspreidde, was Charles Michel heel wat nuchterder. Maar met welk soort regering is een land beter af? Politicoloog Dave Sinardet biedt inzicht.

Er valt voor beide types wat te zeggen, zegt Sinardet. "Als je het voorstelt alsof je de hemel bestormt, dan creëer je wel heel wat verwachtingen. Bij iemand als Guy Verhofstadt trad bijvoorbeeld wel wat vermoeidheid op. Na een aantal jaar zeiden heel wat mensen: 'Daar is hij weer met zijn verhalen'. Maar aan de andere kant: als de premier eerder van het saaieboekhouderstype is, dan vergeet je misschien sneller wat de verwezenlijkingen van de regering zijn. Dus enige bevlogenheid en ambitie is toch nodig."

Toont Michel voldoende ambitie?

"Michel zou wel wat ambitieuzer mogen zijn.