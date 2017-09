'Meer dan vijf woorden Nederlands heeft Mei-Lan niet nodig'

Het is niet voor haar uitstekende techniek of omdat ze beter is in haar werk, dat Peter (62) wekelijks naar Mei-Lan gaat voor een massage. Het is dat moment waarop hij weer aangekleed is en dat ze een praatje maken.

Ik kom wekelijks in massagesalons. In Amsterdam zijn er straten met wel tien salons op een rij, maar ik kies elke keer hetzelfde. Telkens hetzelfde meisje: Mei-Lan. Eigenaardig hoe je kennelijk ook in een terloopse verhouding als deze vastigheid kunt zoeken. Om er zeker van te zijn dat ze er is, bel ik altijd een uur van tevoren. 'Heb je tijd,' vraag ik, 'dan ben ik er over een uur.' Als ik de kleine kamer binnenkom, ga ik op mijn buik liggen op de tafel, ze spuit een beetje olie op me en begint te masseren.