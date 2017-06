'Mayeur mag bij mij op de bank slapen'

Om de hoek van de nachtopvang van Samusocial in de Poincarélaan is een gezellig pleintje. Als je beter kijkt, zie je op elk van de twintig banken geen zonneklopper, maar een dakloze. Meestal voorzien van een blik bier. "Als Mayeur zijn job kwijt is, mag hij bij mij op de bank komen slapen", zegt er een. De meeste daklozen vallen uit de lucht als ze horen van de zitpenningen bij Samusocial. Anderen hebben er iets van gelezen in Metro.