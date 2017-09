'Madrid heeft referendum in problemen gebracht'

De acties van de Spaanse justitie hebben de organisatie van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid wel degelijk in gevaar gebracht. Dat stelt de Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras, die in Spaanse media aangeeft dat het duidelijk is dat "we niet kunnen gaan stemmen zoals we ons dat hebben voorgesteld". Junqueras klaagde dat de Spaanse staat "de regels van het spel heeft veranderd" en "voor enorme problemen" voor het houden van een referendum op 1 oktober heeft gezorgd. Wel lanceerde de Catalaanse regering gisterenmiddag een speciale website. Kiezers kunnen er aan de hand van onder meer hun postcode zoeken naar het dichtstbijzijnde stemlokaal. Woensdag deed de Spaanse politie invallen in een reeks gebouwen van de Catalaanse regionale overheid en deed ze huiszoekingen. De politie en de Guardia Civil handelden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van een rechter in Barcelona.