'Leven op Mars wordt niet erg romantisch'

Wat moeten de eerste Mars- bewoners meenemen om groenten te verbouwen?

Wamelink: "De eerste bewoners moeten een heel ecosysteem bouwen en hebben aan zaadjes alleen niet genoeg. Er moeten ook hommels mee voor kruisbestuiving van de planten. Daarnaast zijn nutriënten schaars in de bodem, dus zijn schimmels nodig die planten helpen meer voedingsstoffen op te nemen. Momenteel onderzoek ik of wormen in Mars-grond kunnen overleven. Die moeten samen met bacteriën organisch materiaal omzetten in voedingsstoffen voor de gewassen.