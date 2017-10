'Leed uit de kindertijd drijft veel politici ertoe bovenmenselijke dingen te doen'

Wat stuwt de grote politici? Honger naar macht? Volgens politiek woordvoerder Vincent Stuer delen ze vaak persoonlijk leed, dat ze al lang meeslepen, zo blijkt uit een theatermonoloog die Stuer schreef met en voor acteur Valentijn Dhaenens. 'In de kern is er toch altijd eenzaamheid.'

Vincent Stuer draait al bijna twintig jaar mee aan de top van de politiek, maar dan in de coulissen: hij was woordvoerder van Open Vld en van Karel De Gucht, eerst als minister van Buitenlandse Zaken en later als Europees Commissaris. Daarna werd Stuer speechschrijver voor José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, en nu voor ondervoorzitter Valdis Dombrovskis. Geen wonder dus dat Stuer niet alleen dénkt, maar ook praat in quotes - voortdurend verwijst hij naar biografieën en historische politici, een kleine afwijking die nu resulteert in Onbezongen, een theatertekst voor Valentijn Dhaenens.