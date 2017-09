'Laten we samen verdwalen, zei hij altijd'

Sylvie Moors zong een lied van Joan Baez: 'Be not too hard for life is short' en tussen de honderden aanwezigen in de aula van het Maria-Theresiacollege in Leuven dacht M. aan haar vader. Dat had ze de voorbije vijfentwintig jaar amper gedaan. Ze had hem al vijfentwintig jaar niet meer gezien. Ze dacht eraan omdat ze Eva en Ben en Thijs Jaspaert elk apart en elk zo warm over hun vader Koen hoorde vertellen van wie afscheid werd genomen.