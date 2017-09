'Laat niemand je vertellen hoe je het moet doen'

Eigenlijk is er maar één vraag relevant bij het opzetten van trajecten voor emerging artists: wat heeft de kunstenaar nodig? Die noden zouden het vertrekpunt moeten vormen van elk initiatief. Probleem: er bestaat niet zoiets als dé jonge kunstenaar. Zijn profiel is fluïde zoals een hele generatie youngsters sowieso niet vast te pinnen is in één cultuur of lifestyle. Sommige makers bewegen zich in netwerken die disciplines overstijgen, andere sluiten zich het liefst op alleen met zichzelf. Ook de behoeften zijn paradoxaal: er is nood aan vrijheid én coaching, aan bevestiging én kritiek.