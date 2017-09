'Laat een dokter niet meer verdienen dan de premier'

De 'premiernorm' bestaat al voor topfuncties bij overheidsbedrijven, De Maeseneer pleit om die nu ook in te voeren voor dokters. "Een arts wordt met gemeenschapsgeld betaald", argumenteert hij in een interview met Knack. "Dus vind ik dat hij hoogstens evenveel mag verdienen als de premier, die in onze samenleving toch de ultieme verantwoordelijke is. Ik zou de grens dus op een maandloon van 9.500 euro netto willen leggen." De Maeseneer maakte naam als professor huisartsengeneeskunde aan de Gentse Universiteit, maar eind deze maand gaat hij op emeritaat. Hij staat bekend om zijn sociaal engagement.