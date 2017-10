'Laat 50-plussers via video solliciteren'

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten pleit ervoor werkloze 50-plussers via videosollicitaties aan een job te helpen. Dat zegt ze in een interview in Het Laatste Nieuws. De VDAB moet volgens Rutten de focus verleggen naar oudere werklozen, waar een ander soort begeleiding komt bij kijken. Rutten breekt een lans voor nieuwe toepassingen, zoals videosollicitaties. "Waarom mensen geen filmpje laten opnemen waarin ze zich voorstellen en aantonen hoe dynamisch ze nog zijn? Dat maakt volgens mij meer kans dan een sollicitatiebrief." Ook werkgevers moeten hun vooroordelen over oudere werknemers opbergen, zegt ze.