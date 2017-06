'Kumbaya, dat is precies wat we nodig hebben'

"Ik vind mijzelf zeer politiek incorrect", zegt Bart Somers (53). "Ik pleit voor empathie, voor een inclusieve samenleving. Dat is vandaag niet echt in de mode. Maar ik wil de rebellie aanvoeren, ik wil de strijd aangaan met het populisme." Het is woensdagmiddag en in zijn kantoor in het Vlaams Parlement heeft Bart Somers nog net een beetje tijd kunnen vrijmaken voor een interview.