'King of the Belgians' maakt kans op Europese filmprijs

De Vlaamse film King of the Belgians is genomineerd voor een European Film Award in de categorie comedy. Ook Vincent maakt kans in die categorie.

Met de nominatie lijkt de prijzentournee van King of the Belgians, de vierde film van het Vlaams-Amerikaanse regisseursduo Peter Brosens en Jessica Woodworth, nog niet meteen afgerond. Na prijzen op onder andere filmfestivals in San Jose, Rotterdam en Chicago en een Ensor voor beste scenario, maakt de komedie met Peter Van den Begin nu ook kans op een European Film Award. King of the Belgians neemt het op tegen het Duitse Wilkommen bei den Hartmanns en het Zweedse The Square, dat eerder de Gouden Palm won op het Filmfestival van Cannes. De vierde nominee is het Vlaamse Vincent, van Aanrijding in Moscou-regisseur Christophe Van Rompaey.