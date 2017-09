'John Williams is beroemder dan Mozart'

De eerste keer E.T. the Extra-Terrestrial, dat doet iets met een mens. De Franse dirigent Stéphane Denève (45), muziekdirecteur van Brussels Philharmonic, was tien jaar toen E.T. in de zalen kwam. Dezelfde leeftijd als Elliott, het jongetje uit de film. "Het was de eerste keer dat ik in een bioscoopzaal gehuild heb", vertelt hij. "Maar wat me nog meer is bijgebleven, is de muziek."