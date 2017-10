'Je raakt verslaafd aan de lach'

Grappig is hij alleszins. Liegen kan hij als de beste en voor het grote publiek is hij - voorlopig toch nog - een nobele onbekende. Een combinatie die Jens Dendoncker (27) tot de ideale presentator van Hoe Zal Ik Het Zeggen maakt. Waarom? Dat legt hij u zelf uit.

"Tafeltennis? Dat is lang een van mijn hobby's geweest. In het seizoen '97-'98 was ik zelfs West-Vlaams kampioen." Jens Dendoncker oogst bewonderende blikken wanneer hij tijdens een van zijn eerste werkdagen bij productiehuis Shelter tijdens de middagpauze over zijn sportieve exploten vertelt. Niemand die er op dat moment aan twijfelt dat de comedian in een ver en grijs verleden een aanstormend tafeltennistalent was. Pas wanneer hij het een paar dagen later over zijn titels in het snookeren heeft, begint uit te weiden over zijn postzegelverzameling - de grootste van West-Europa - en met anekdotes over zijn tijd op het basketveld aan komt zetten, gaan de alarmbellen af.