'Je moet vooral een mens zien'

Met een brede glimlach zit Daniela Vega de journalisten op te wachten in een hotelbar ergens hoog boven Berlijn. Gekleed in een vuurrode rok en een vervaarlijk diep uitgesneden bloesje straalt de Chileense actrice een moeiteloze elegantie uit. Ze geniet zichtbaar van de vele complimenten. Una mujer fantástica is gisteren in wereldpremière gegaan op de Berlinale, de reacties zijn laaiend. Vooral Vega wordt geroemd: zij is het kloppende hart van de film. Net als haar personage Marina is Vega een zelfverzekerde transgendervrouw.