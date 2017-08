'Je kunt de mensen ook levensmoe máken'

"Beste bewoners, de origami gaat zo meteen van start in de tuin. Iedereen is welkom." De uitnodiging schalt door de boxen van alle kamers. Maar bij Pierre (84), die ons zonet binnengelaten heeft, valt ze in dovemansoren. Liever dan in groep papiertjes te vouwen, sloft hij nu en dan naar de cafetaria om een trappist, vertelt hij goedlachs. Ooit had hij handen als kolenschoppen, met zijn verleden als ijzervlechter en bouwtimmerman. Nu begint de artrose zijn gewrichten te krommen. Met zijn ene goede oog heeft hij het van dichtbij gevolgd, het debat over een 'voltooid leven': in de krant, op televisie.