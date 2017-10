'In mijn hoofd staan voortdurend twaalf tabbladen tegelijk open'

Voor presentatrice Danira Boukhriss is ambitie geen vies woord

Ze is slim, mooi én succesvol - misschien steekt dat sommigen de ogen uit. In werkelijkheid wordt Danira Boukhriss Terkessidis geplaagd door perfectionisme en heeft ze enkel het beste met anderen voor. Het beste van zichzelf, dat geeft ze dra in het vernieuwde Steracteur sterartiest.

Ze is net terug van vakantie, vertelt Danira (27) terwijl ze zich in een gemakkelijke stoel nestelt en de ober om een drankje vraagt. Twee weken vertoefde ze op het eiland Bali, samen met een close vriend en een oude kameraad die ze toevallig op de luchthaven tegenkwamen. "Danira met twee boys!", lacht ze, om meteen te weerleggen dat dit haar ultieme fantasie zou zijn. "Ik voelde me vooral veilig met mijn bodyguards." Daags na haar terugkeer vloog Danira alweer naar Griekenland, naar haar familie langs moederskant, voor het huwelijk van een achterneef.