'Illegale lijken' op expo Real Human Bodies

Real Human Bodies is een rondreizende tentoonstelling met als doel "de anatomische wetenschap aan geïnteresseerde bezoekers door te geven", zo staat op de website van het project te lezen. De reizende tentoonstelling, die al in enkele Nederlandse steden te zien is geweest, doet dat door tweehonderd geconserveerde lijken, of delen ervan, te tonen aan zoveel mogelijk bezoekers. Op zich is daar niets mis mee, in Amsterdam doet het intussen bekende museum Körperwelten dat al jaren. Maar aan wie behoorden deze lichamen oorspronkelijk, vroeg het Eindhovens dagblad zich af.