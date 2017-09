'Ik zag scheel van de pijn, maar ik was wel de man'

"Kindertjes! Zin in een broodje Peppa Pig?" Mauro probeert zich voor te stellen hoe hij het Gallische banket, met een varken aan het spit, zal verkopen aan zijn tweekoppige kroost tijdens Deep in the Woods. Daar verblijft hij als 'artist in residence' in een idyllische oase van rust. Nu ja, rust is relatief: met een onvoorspelbaar woelwater als Pawlowski weet je nooit wat hij spontaan uit zijn mouw zal schudden. En ook Amenra staat - zelfs in akoestische gedaante - ongetwijfeld garant voor onrust en duisternis.