'Ik wíl niet vrijkomen, ik ben erg gevaarlijk'

Af en toe eens een dagje de gevangenis mogen verlaten, zou Staf Van Eyken fijn vinden. Maar meer hoeft én wil hij zelfs niet meer. 'Wat ik heb gedaan, is zo gruwelijk. Hierbinnen heb ik mijn structuur en kan ik leven. Ik denk niet dat ik dat buiten kan.'

Het grote publiek kent Staf Van Eyken beter als de Vampier van Muizen. Hij dankt die bijnaam aan het feit dat hij zijn slachtoffers beet - meestal in de borsten. Van Eyken verkrachtte en wurgde in 1971 het 18-jarige dienstmeisje van een textielbaron in Muizen, bij Mechelen. Op haar borsten had ze bijtwonden. Enkele maanden na deze moord vond de politie de 47-jarige Ida Smeets dood terug op een verlaten fabrieksterrein. De moeder van drie kinderen was in de borsten gebeten en gewurgd.