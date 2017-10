'Ik wil mijn eigen verhaal schrijven'

Yves Vanderhaeghe (47) is er de man niet naar om rond de pot te draaien. Goed twee weken nadat hij de bons kreeg bij KV Oostende, twijfelde de gewezen Rode Duivel niet om op een aanbod van AA Gent in te gaan.

Dit komt wel snel na je ontslag bij Oostende.

"Absoluut, maar de streep staat onder Oostende. Ik weet dat we momenteel niet zo goed gerangschikt staan met Gent, maar we gaan keihard werken om een comeback te maken. Dat is deze club aan zichzelf verschuldigd. De trainer gaat er zijn volledige energie en motivatie insteken om de details die momenteel niet lopen naar onze kant te doen omslaan. Alles is hier aanwezig om zo rap mogelijk terug naar boven te kunnen kijken."