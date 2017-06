'Ik wil een rolmodel zijn voor jonge meisjes'

Het was vrijdag midzomer in Luleå. De zon is er exact 58 minuten onder gegaan. En dat vieren ze hier in het Zweedse noorden, vlak bij de poolcirkel. De zomer is het hoogtepunt. Dan malen dagelijks tientallen witblonde jogsters met blauwe ogen hun kilometertjes af langs het grote meer, komen vrienden samen voor fika - koffie en taart - en stoppen mensen massaal vroeger met werken. Luleå, ze spreken het hier uit als 'Luljo', had in 1955 het allereerste indoor shoppingcenter ter wereld, er is een gayparade en de oudste technische universiteit van het land bevindt zich hier.