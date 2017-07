'Ik verwacht chaos vandaag'

"Una grande giornata." Zo noemen ze dat dan in Italië, aangevet met de nodige pathos en klefheid. Een grote dag, beleefde Fabio Aru in Peyragudes. Dat het doorgaans wat inwerktijd kost als hem iets moois of ongelooflijks overkomt, voegde hij eraan toe. Dat bleek. Een uur na de podiumceremonie was de Sardijn nog altijd niet echt van deze wereld. "Elke atleet droomt in zijn sport, op zijn niveau, van het allerhoogste. Ook ik." Geel is dat als je met een fiets overweg kunt.