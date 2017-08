'Ik verwacht antwoorden van het FAVV'

De eerste fipronil-berichten doken twee weken geleden al op, u sprak zich er pas dit weekend over uit. Waarom?

"Ik was al op de hoogte, maar kon niet spreken. Ik ben door een verzekeraar aangesteld als onafhankelijk expert in een fipronil-kwestie. Het gaat over wie precies moet opdraaien voor geleden schade, meer kan ik er niet over zeggen. Ik voelde me betrokken partij en kon dus geen commentaar geven, maar vorige week stond mijn telefoon roodgloeiend: journalisten, bezorgde burgers. Ik voelde een zekere paniek ontstaan. "Ik vroeg de verzekeraar of ik me, als wetenschapper, mocht uitspreken.