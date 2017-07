'Ik sta voor voetbal aan hoge intensiteit'

René Weiler voelt zich zichtbaar beter in zijn vel. "Dat heb ik vaker gehoord de laatste tijd", moet de Zwitser toegeven. Na een stresserend seizoen met veel kritiek, maar vooral ook de eerste titel in drie jaar, zijn Weilers batterijen weer opgeladen. Dat zal nodig zijn, want het cliché luidt dat het jaar van de bevestiging altijd het moeilijkste is. "Misschien", zegt Weiler fijntjes, "maar ik kan je garanderen dat het niet bepaald gemakkelijk was om de titel te winnen.