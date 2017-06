'Ik schaam me voor mijn gedrag dat grenst aan stalken, maar kan het niet helpen'

Ik heb in mijn leven drie keer gezoend met een jongen. Twee keer toen ik zestien was en een keer vier jaar later, maar die laatste keer stelde al helemaal niks voor. Op het eerste gezicht ben ik een vrolijke studente, ik houd van dansen, ik maak grapjes, als het zo uitkomt met onbekenden, maar als ik een jongen leuk vind, sla ik dicht. Op een of andere manier lukt het me dan niet meer gewoon te doen of hem op een natuurlijke manier te benaderen.