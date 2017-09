'Ik reik mijn hand, meer kan ik niet doen'

Of ze wat dichter naast me wil komen zitten. Rare manier om een interview te beginnen, en meestal zeg je dat dus niet, maar bij Aya Sabi moet het. Haar bescheiden stem reikt nauwelijks tot aan de overkant van de tafel, en de woeste peuter die ook in het bibliotheekcafé van Genk vertoeft, helpt daar niet veel bij. Genk is de stad waar Aya Sabi sinds haar dertiende woont. Van het ene Limburg (Roermond in Nederland) verhuisde ze op die leeftijd naar het andere, en in een charmant samenspel zijn beide accenten met elkaar verwikkeld geraakt, hoor je terwijl ze praat.