'Ik reik jullie de hand, maar er zijn grenzen'

Ismaël Moussa Seydou is een bijzondere man. In geboorteland Niger is hij een prins, in België werkt hij in de Colruyt van Geldenaken en overal is Ismaël gewoon zichzelf. Ook in het theehuis van moskee Marhaba. 'Ik wentel me niet in de slachtofferrol.'

Het is alsof je niet anders kunt. Alsof je alleen met hem kunt praten. Het vrijdaggebed in moskee Marhaba in Tienen loopt af, de mannen staan recht, trekken hun broek in de plooi en wandelen de gebedszaal uit. Van het pelotonnetje gelovigen is Ismaël Moussa Seydou de grootste. Hij steekt er bovenuit, maar het is niet de lengte die aantrekt, wel zijn wervende, open blik. Terwijl de rest de ogen naar de grond richt, ontwakend uit het gebed, wandelt Ismaël de zaal uit met een glimlach, alsof hij zonet de zes juiste cijfers heeft ingevuld.