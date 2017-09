"Ik probeer altijd om de Kerk of in mijn geval de Moskee in het midden te houden"

Het leven volgt niet altijd het meest voor de hand liggende tracé. Vóór Khalid Benhaddou op zijn achttiende de jongste Belgische imam ooit werd, was hij een begenadigd voetballer. Hij rolde vijandelijke verdedigingen op bij verschillende Vlaamse clubs, was in het zaalvoetbal de dribbelende partner in crime van ex-Club Brugge-speler Vadis Odjidja en kreeg al op zijn vijftiende de kans om zijn kunstjes in Engeland te gaan vertonen. Het leek er even op dat de naam Benhaddou in voetbalmiddens een household name zou worden, maar vader Benhaddou hield zijn jongste zoon na rijp beraad op de studiebanken van het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel.