'Ik noem me een Duitser. Ben ik dan een nazi?'

Vandaag maakt de AfD haar entree in de Bondsdag. In de wijk Marzahn-Hellersdorf in Berlijn, waar een kwart AfD stemde, verwachten ze alleszins geen wonderen. Maar de gevestigde partijen hadden een tik nodig.

Op een guur plein tussen een S-Bahnstation en massieve hoogbouw drinken Detlev (63) en Jörgen (61) een biertje. Ze willen graag praten over vroeger, toen (bijna) alles beter was. Ja, zelfs in de DDR, waar 'hun' Berlijnse wijk Marzahn-Hellersdorf een pronkstuk was van woningbouw voor jonge gezinnen en mensen die zich verdienstelijk maakten voor de oppermachtige communistische partij. Bij de parlementsverkiezingen van september stemden beiden op de AfD, beamen ze. "Is dat verkeerd?", zegt Jörgen uitdagend. "We zijn de enigen niet." Sterker nog, in het stadsdeel met ruim een kwart miljoen inwoners koos bijna een op de vier kiezers voor de rechts-populistische Alternative für Deutschland die vandaag haar intrede doet in de Bondsdag.