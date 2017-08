'Ik ken mijn limieten nog niet'

Voor Rio was ze in het wereldje van de atletiek zeker al een naam, maar voor de gewone mens was Nafi Thiam (22) toch een vooral een grote onbekende. Daar komt stilaan verandering in. Sinds haar olympische triomf en haar score van 7.013 punten in Götzis klopt de internationale pers steeds vaker aan. De BBC interviewde haar tijdens haar mediadag in Antwerpen en in juli reisden ook The Sunday Times en The Telegraph naar Luik om de 'next big thing' in de atletiek te spreken.