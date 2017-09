'Ik ken maar één sp.a-voorzitter die nooit openlijk kritiek kreeg van Louis Tobback'

"Ik zie het probleem niet", zegt John Crombez. "Ik heb Elio Di Rupo ondertussen gehoord en hij snapt heel goed waarom ik niet alle voorstellen in zijn nieuwe boek deel. Dus ik begrijp de heisa eerlijk gezegd niet goed." De heisa begon toen journalisten de sp.a-voorzitter om een reactie vroegen op de ideeën die zijn PS-collega in een nieuw boek had gelanceerd. Crombez bleek niet meteen razend enthousiast over de linkse verlangens van Di Rupo, waaronder de vierdaagse werkweek met loonbehoud.