'Ik kan niet leven zonder de seizoenen'

Arlette Van Oost maakt zich op voor een feestjaar. In 2018 bestaat haar label, Scapa, vijftig jaar. Het woord 'pensioen' staat nog niet in haar woordenboek: 'Ik heb niet het gevoel dat ik werk'.

1. Poncho "Poncho's zijn mijn favoriete kledingstuk. Ze zitten ook altijd in de collectie. Ik kocht mijn eerste in Argentinië, 25 jaar geleden. We komen er vaak voor de productie. We laten er nu tassen en reistassen maken. Ik heb een zwak voor Zuid-Amerika, al van toen ik er de eerste keer kwam." 2. BKF-STOEL "Deze stoel kocht ik in Argentinië. Het is een ontwerp van drie architecten, uit 1938: de 'BKF', de initialen staan voor Bonet, Kurchan en Ferrari-Hardoy. We maakten er onze eigen versie van met een patchwork van koeienvellen.