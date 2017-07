'Ik heb wel de benen, maar niet de strepen'

Op de dag dat Frankrijk de beslissende wending in de vaderlandse geschiedenis vierde door stil te staan bij bestorming van de Bastille, bleven in de Tour de France op 14 juli de stellingen nagenoeg ongewijzigd. De Italiaan Fabio Aru bezweek niet onder de aanvallen van de Sky-ploeg, al zag hij niet geheel naar wens de Spanjaard Mikel Landa de top vijf van het klassement binnensluipen. Diens kopman Chris Froome was ook niet ontevreden. Na zijn onverwachte gezwoeg donderdag in het skioord Peyragudes heeft hij de gele trui nog gewoon op minder dan een boogscheut in het vizier.