'Ik heb nog nooit een sieraad van een man gedragen'

Terwijl ze zich met volle overgave op haar werk durft te smijten, heeft Nouria (29) heel wat meer reserves tegenover mannen. Ze blijft maar grappen en lachen met die ene, dierbare collega, want stel je voor dat hij zou weten wat ze écht voor hem voelde.

Als ik met een paar woorden mijn relaties met mannen zou moeten toelichten, zou ik zeggen: ik verveel me snel en droom liever dan dat ik teleurgesteld word en dat is niet bepaald de weg naar lang en duurzaam geluk. Op dit moment ben ik alweer maandenlang verliefd op mijn collega. Hij en ik zien elkaar dagelijks op het werk, en daarnaast nog een paar keer per week privé. We fietsen samen en tennissen veel en dan drinken we na afloop nog wat in het café of eten we samen.