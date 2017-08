'Ik heb nog iets goed te maken'

In de Tour is hij na vijftien dagen ziek en uitgeput moeten afstappen. Vandaag gaat het beter, zegt Tim Wellens (26). "Ik had een raar gevoel toen ik aan deze wedstrijd begon. De Tour was geen succes en San Sebastián ook niet (Wellens gaf ook daar op, BA). Ik was benieuwd hoe de benen hier zouden zijn. Ik moet zeggen dat ik heel makkelijk rondfiets."