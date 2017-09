'Ik heb geleefd op champagne'

Ik was het gewoon dat ze me 'giraf' nariepen, of 'tandenstoker', of dat ze vroegen waarom ik Popeye niet had meegebracht. Maar de dag dat ik bij Stephen Burrows (Amerikaans modeontwerper, red.) een van zijn jurken aantrok en ik hem 'oh my God!' hoorde roepen, voelde ik me voor het eerst in mijn leven mooi." We schrijven 1965, Patricia Cleveland is nog geen zestien jaar oud. Flits naar 2016. Hotel Jane in de New Yorkse West Village. In een nauwaansluitende, spiegelende jurk brengt Pat Cleveland (67) met de song 'Hello Josephine' hommage aan zangeres en danseres Josephine Baker.