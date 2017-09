'Ik had elke job aanvaard'

Haast vanzelf vulden de namen zich in. Over het kopmanschap van Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert was er geen discussie. Belgisch kampioen Oliver Naesen kon niet ontbreken. In de pikorde van bondscoach De Weert komt Naesen maar net onder die twee. Jasper Stuyven en Tiesj Benoot zijn vanzelfsprekende WK-gangers. Tim Wellens moet erbij "omdat de regen wonderen met hem doet", volgens de bondscoach. En regenen gaat het doen in Noorwegen. Julien Vermote verzette bergen werk in de Tour de France en dat mag hij straks in Bergen weer doen.