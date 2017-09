'Ik geloof niet dat je iemand kunt deradicaliseren'

Ondanks meer slagkracht voor onze inlichtingendiensten, ondanks de opgevoerde veiligheidsmaatregelen en ondanks de aanhoudende bombardementen op het kalifaat. Islamitische Staat slaagt erin om elk jaar meer aanslagen in het Westen te plegen: zes in 2014, negen in 2015, zestien in 2016 en voorlopig tien in 2017. Als we van iemand mogen verwachten dat hij weet hoe we uit deze spiraal van geweld komen, dan wel onze Europese antiterrorismecoördinator. Een Belg bovendien, met een streng beveiligd kantoor in de Europese wijk.