'Ik ben onder de indruk, zo zou het overal moeten'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) werd rondgeleid op de de Europese 'migratiehotspot' door zijn Griekse evenknie Ioannis Mouzalas. De sfeer was hartelijk, en dat is ooit anders geweest. Francken klaagde in 2016 over de gebrekkige aanpak van de migratiecrisis door de Griekse regering, en pleitte ervoor om de 'hotspots' te Europeaniseren. "Nu is het enkel vingerafdrukken nemen en reis maar door, maar ze moeten in gesloten centra blijven." Die zijn er nu, en de staatssecretaris is onder de indruk. De twee brengen een bezoek aan het nieuwe pre-removal center, een gesloten centrum waar mensen wachten op hun uitwijzing.