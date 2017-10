'Ik ben een selfish designer, ik doe wat ik interessant vind'

In tijden van hygge en kamerplanten ontwerpt Sabine Marcelis (31) felgekleurd plastic en neonlampen. Haar esthetiek staat wars op de Pinterest-zeitgeist van vandaag en dat wordt erg gesmaakt.

Er is een journalist geweest die haar artikel over mij begon met: 'Sabine heeft geen groene vingers. Alle planten in haar kantoor zijn dood.'" (lacht) Ergens binnen in een groot en stug industrieel pand met stalen poort aan de weidse Merwehaven in Rotterdam-West ontmoeten wij Sabine. We praten met haar in wat zij noemt de 'propere kamer', een ietwat rommelige ruimte waar Apple-computers op krakkemikkige witte tafels van Ikea staan. En ja, er staan ook enkele kleine kamerplanten, levend en wel. Dat Sabine niet zoveel heeft met kamerplanten komt misschien door wat er in het atelier naast de propere kamer gebeurt: het gieten van polyesterhars.