'Iedereen was ertegen, toch trouwden we'

Eerst dit, een telefoongesprek met een kennis uit Gent. Die kennis heeft een Turkse vader en een Belgische moeder en hij zegt: "Ja, ja, er zijn Marhaba's en Merhaba's ('Welkom' in het Turks en Arabisch) in Vlaanderen. In Borgerhout bijvoorbeeld, daar zijn er twee eet- en theehuizen die zo heten. In Brussel ook, denk ik." Hij haakt in, en belt korte tijd later terug: "Niet verschieten: er is blijkbaar ook een Marhaba in Dadizele. Da-di-ze-le. Ik weet niet eens waar dat ligt."