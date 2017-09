'Iedereen moet op integratie- cursus!'

De ene is, na een kunstproject over een vrouw met een nikab, ontslagen als juriste bij Unia. De andere is een gevierd theatermaker. Beiden, Rachida Lamrabet en Chokri Ben Chikha, schreven een vlammend boek over 'wij' en 'zij' in Vlaanderen. 'Ik kan het woord identiteit niet meer horen.'

waadheid. Dat is de gemeenschappelijke deler van de boeken Zwijg, allochtoon van Rachida Lamrabet en Zoo Humain.De blijde terugkeer van de barbaar van Chokri Ben Chikha. Het eerste is een scherp politiek pamflet, het tweede meer een persoonlijk artistiek onderzoek. Bij Rachida Lamrabet overheersen de logische verontwaardiging en strijdbaarheid na haar ontslag bij het gelijkekansencentrum. Bij Chokri Ben Chikha is de toon milder en, trotzdem, hoopvol. Over de kloof tussen 'wij' en 'zij' praten we al 25 jaar.