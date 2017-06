'Houd kalifaat IS gewoon in stand'

In verschillende hoofdsteden staat de champagne al koud. Islamitische Staat (IS) staat in Raqqa en Mosoel met de rug tegen de muur. Meter voor meter verovert een internationale strijdmacht de laatste twee bolwerken van de moslimextremisten. Als de steden vallen, knallen de kurken. Wereldleiders zullen de dag prijzen dat het in 2014 uitgeroepen kalifaat ophoudt te bestaan, dat IS eindelijk van de kaart is geveegd. Voor Efraim Inbar, tot vorig jaar directeur van het Begin-Sadat Centrum voor Strategische Studies in Israël, is dat te kort door de bocht.