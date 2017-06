'Hoe groot is dit probleem? We weten het niet'

Handen graaien in bakken kuikens. De beestjes worden in ijltempo geïnspecteerd: 'goede' kuikens worden hardhandig in de ene bak gegooid, 'slechte' in een andere. Niet om vervolgens te worden vergast, zoals dat zou moeten gaan om dierenleed te besparen. Wel om in een bak met afval te belanden, alvorens levend te worden vermalen. Of om de nek te worden omgedraaid of te verdrinken in een emmer water. Het zijn onfrisse beelden die een medewerker van de actiegroep Animal Rights - dat eerder ook al de mishandeling van varkens in een slachthuis in het West-Vlaamse Tielt aan het licht bracht - undercover wist te maken in een broederij in - alweer - Tielt.