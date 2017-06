'Hij maakt spelers met 20 procent beter'

"Hij heeft een duidelijke visie over hoe hij voetbal wil spelen", zegt Kris Van Der Haegen, directeur van de trainersschool van de KBVB. "Zo dominant mogelijk. In die zin is hij wel koppig. Hij wil met zijn visie slagen. Dat kon je goed zien bij STVV. Het was een moeilijke start, maar toch is hij daar niet van afgeweken. Wel is hij met drie achterin gaan spelen. Daar is hij wel zeer flexibel in. Hij weet wat hij wil bouwen, maar past zich aan aan de bouwstenen die hij ter beschikking heeft."